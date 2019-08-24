В калининградском автобусе вновь пострадал пассажир

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-24T11:39:31+03:00

Мужчина не смог удержаться на ногах после резкого торможения транспортного средства

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В минувшую пятницу, 23 августа в Калининграде вновь пострадал пассажир автобуса. Инцидент произошел около 13 часов.

Автобус марки «Мерседес» под управлением 48-летнего водителя двигался по площади Победы в сторону Советского проспекта. Неожиданно шофер резко затормозил, и находившийся в салоне 30-летний мужчина не удержался на ногах. Горожанин получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU