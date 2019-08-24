В калининградском автобусе вновь пострадал пассажир
Мужчина не смог удержаться на ногах после резкого торможения транспортного средства
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В минувшую пятницу, 23 августа в Калининграде вновь пострадал пассажир автобуса. Инцидент произошел около 13 часов.
Автобус марки «Мерседес» под управлением 48-летнего водителя двигался по площади Победы в сторону Советского проспекта. Неожиданно шофер резко затормозил, и находившийся в салоне 30-летний мужчина не удержался на ногах. Горожанин получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU