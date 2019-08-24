В Калининграде посетительница магазина украла у продавца дорогостоящий телефон
В полицию Калининграда обратилась 24-летняя продавщица одного из магазинов. Девушка заявила, что у нее пропал – наверняка был украден- мобильный телефон.
Подробно опросив потерпевшую, оперативники угрозыска выяснили, что она положила гаджет стоимостью 20 тысяч рублей на прилавок возле кассового аппарата. А потом мобила таинственно исчезла. Выяснив, когда приблизительно это произошло, опера предложили посмотреть записи установленных в магазине камер видеонаблюдения за указанный период. И выяснилось, что мобилу подрезала молодая женщина, заходившая в помещение торговой точки.
Личность подозреваемой удалось установить – ею оказалась 24-летняя калининградка. Для того чтобы совершить кражу, она применила нехитрый трюк, попросив продавщицу принести якобы приглянувшийся клиентке товар. Нескольких секунд вполне хватило – телефон благополучно перекочевал в карман злоумышленницы.
Остается лишь добавить, что в отношении воровки возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU