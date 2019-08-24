2019-08-24T13:18:03+03:00
Происшествия

В Калининграде посетительница магазина украла у продавца дорогостоящий телефон

Попросив показать ей товар, женщина присвоила гаджет, оставленный законной владелицей на прилавке
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Калининграда обратилась 24-летняя продавщица одного из магазинов. Девушка заявила, что у нее пропал – наверняка был украден- мобильный телефон.

Подробно опросив потерпевшую, оперативники угрозыска выяснили, что она положила гаджет стоимостью 20 тысяч рублей на прилавок возле кассового аппарата. А потом мобила таинственно исчезла. Выяснив, когда приблизительно это произошло, опера предложили посмотреть записи установленных в магазине камер видеонаблюдения за указанный период. И выяснилось, что мобилу подрезала молодая женщина, заходившая в помещение торговой точки.

Личность подозреваемой удалось установить – ею оказалась 24-летняя калининградка. Для того чтобы совершить кражу, она применила нехитрый трюк, попросив продавщицу принести якобы приглянувшийся клиентке товар. Нескольких секунд вполне хватило – телефон благополучно перекочевал в карман злоумышленницы.

Остается лишь добавить, что в отношении воровки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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