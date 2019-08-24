В Советске БМВ переехал пешехода

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-24T13:31:26+03:00

Водитель иномарки решил, что тормозить перед «зеброй» не обязательно

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В Советске поздним вечером 23 августа под колеса автомобиля угодил 40-летний местный житель.

Произошло это на улице Ленина, по которой, как указано в полицейской сводке, «со стороны Калининградского шоссе в направлении улицы Победы» катил БМВ. Водитель скоростной иномарки наверняка видел, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу. Однако решил не уступать преимущество в движении находящемуся на «зебре» человеку».

В результате наезда пешеход получил телесные повреждения. Ну а дальнейшую судьбу автолюбителя предстоит определить сотрудникам Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU