В Советске БМВ переехал пешехода
Водитель иномарки решил, что тормозить перед «зеброй» не обязательно
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В Советске поздним вечером 23 августа под колеса автомобиля угодил 40-летний местный житель.
Произошло это на улице Ленина, по которой, как указано в полицейской сводке, «со стороны Калининградского шоссе в направлении улицы Победы» катил БМВ. Водитель скоростной иномарки наверняка видел, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу. Однако решил не уступать преимущество в движении находящемуся на «зебре» человеку».
В результате наезда пешеход получил телесные повреждения. Ну а дальнейшую судьбу автолюбителя предстоит определить сотрудникам Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU