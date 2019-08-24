К 66-летнему калининградцу у полиции возникли вопросы по налогам

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-24T16:53:16+03:00

Всех, кто знает о местонахождении этого человека, просят обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Изменить размер текста: A A

Уголовным розыском ОМВД России по Московскому району Калининграда разыскивается Демченко Виктор Васильевич, 1953 года рождения. Мужчина подозревается в сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Приметы разыскиваемого: на вид 65 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, стрижка короткая, лицо овальное, европейского типа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении, Виктора Демченко, просят сообщить об этом в отдел полиции по телефонам: 8 (4012) 55-24-73, 8-911-487-64-88 или 02, либо в региональное следственное управление по телефонам: 8-911-868-25-02, 8 (4012) 30-57-65.

ИСТОЧНИК KP.RU