В Калининградской области снова начали поджигать сухую траву

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-25T08:53:22+03:00

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24 августа пожарно-спасательные подразделения МЧС России снова привлекались для ликвидации пала сухой травы на территории Калининградской области. Об этом в воскресенье 25 августа сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Вообще массовые палы сухой травы в Калининграде и области обычно случаются весной, но, вероятно, из-за жаркого лета у поджигателей снова появилась возможность применить свои способности сомнительной важности.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - уточняет пресс-служба МЧС. - Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-30 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Где именно спасатели боролись с огнем, в ведомстве не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU