В Калининграде режиссер Игорь Стам бесплатно покажет свой фильм «Кастинг»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-25T09:24:35+03:00

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26 августа в 19:00 в арт-пространстве «Ворота» (ул. Литовский вал, д. 61) состоится показ фильма «Кастинг» Игоря Стама и встреча с режиссером.

Для Стама, родившегося в Калининграде, «Кастинг» стал дебютом. Фильм был снят по одноименному спектаклю, который с успехом собирает полные залы уже на протяжении девяти лет в Театр.doc в Москве. На XVI фестивале кино и театра «Амурская осень» картина получила гран-при имени Валерия Приемыхова. Ленте также досталась награда за лучшую мужскую роль, исполненную Романом Фоминым.

- Вас ждет встреча с режиссером, и вы сможете узнать, как без поддержки Минкульта снять полнометражный фильм за 12 рабочих смен, - сообщают организаторы встречи в «Воротах», - также вы сможете задать все интересующие вопросы лично.

Вход свободный, приветствуются добровольные взносы-пожертвования. Возрастная категория 18+ (в фильме присутствует ненормативная лексика).

ИСТОЧНИК KP.RU