2019-08-25T09:46:33+03:00
Общество

Андрей Кропоткин: Уникальный вантовый мост станет доминантой Южного парка

По словам председателя горсовета Калининграда, длина переправы составит 25 метров
Иван МАРКОВ
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Место, на котором появится мостМесто, на котором появится мостФото: Facebook
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В Южном парке в Калининграде появится еще одна точка притяжения – вантовый мост. О том, что эта переправа станет одним из главных элементов зеленой зоны, сообщил на своей странице в фейсбуке председатель горсовета Андрей Кропоткин.

— Новой доминантой парка станет уникальный вантовый мост, - написал депутат. - Длина пролета — 25 метров, ширина — три метра. Сейчас подрядчик думает над интересным решением в плане освещения моста.

По словам председателя горсовета, в планы городских властей также входит благоустройство детской площадки и мест отдыха, озеленение и установка малых архитектурных форм.

Напомним, что в этом году на благоустройство Южного парка из городского бюджета выделено 45 млн. рублей. На эти средства планируется оборудовать освещение, проложить новые пешеходные и велосипедные дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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