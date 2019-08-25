Андрей Кропоткин: Уникальный вантовый мост станет доминантой Южного парка
В Южном парке в Калининграде появится еще одна точка притяжения – вантовый мост. О том, что эта переправа станет одним из главных элементов зеленой зоны, сообщил на своей странице в фейсбуке председатель горсовета Андрей Кропоткин.
— Новой доминантой парка станет уникальный вантовый мост, - написал депутат. - Длина пролета — 25 метров, ширина — три метра. Сейчас подрядчик думает над интересным решением в плане освещения моста.
По словам председателя горсовета, в планы городских властей также входит благоустройство детской площадки и мест отдыха, озеленение и установка малых архитектурных форм.
Напомним, что в этом году на благоустройство Южного парка из городского бюджета выделено 45 млн. рублей. На эти средства планируется оборудовать освещение, проложить новые пешеходные и велосипедные дорожки.
ИСТОЧНИК KP.RU