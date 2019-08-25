СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-25T10:49:04+03:00

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В Калининграде неизвестный кинул на крышу магазина бутылку с зажигательной смесью. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, ЧП произошло 25 августа в 00:50 в доме №123А на Московском проспекте (по этому адресу находится супермаркет «Виктория-Квартал»).

- На крыше пристройки к основному зданию магазина, полностью оббитой металлическим профилем, горела стеклянная бутылка с зажигательной смесью, - сообщает подробности пресс-служба. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и ПСЧ-3 в составе 10 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU