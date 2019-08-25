2019-08-25T11:56:31+03:00
Туризм

Калининград попал в пятерку российских городов, где туристы чаще всего арендуют автомобили

Лидером этого рейтинга является Москва
Иван МАРКОВ
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Калининград снова попал в лидеры рейтинга. На этот раз - из-за проката автомобилейКалининград снова попал в лидеры рейтинга. На этот раз - из-за проката автомобилейФото: Александр Подгорчук
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Калининград вошел в пятерку городов, где туристы, путешествуя по России, чаще всего пользуются услугой проката автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на momondo.ru. Чаще всего, согласно исследованию, отдыхающие арендуют автомобиль в столице. На втором месте – Санкт-Петербург (2 500 рублей в сутки). В пятерку российских городов, где аренда машин наиболее востребована, вошли Сочи, Анапа и Калининград. Такая услуга обходится там в сумму от 2 300 до 2 500 рублей в день.

Среди иностранных государств, в которых российские туристы пользуются услугой автопроката, лидируют Италия, Турция, Греция и Испания.

- В Италии можно арендовать машину в среднем за 1 600 рублей в день, в Турции и Греции - за 1 900 рублей, - сообщает РИА Новости. - В Испании, замыкающей пятерку стран, где путешественники чаще всего пользуются этой услугой, в среднем приходится платить чуть менее 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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