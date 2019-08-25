В мэрии Калининграда пообещали закончить реконструкцию набережной Нижнего озера к 1 ноября
Работы на Нижнем озере подрядчик (ООО «Энергоцентр») закончит к 1 ноября. Об этом в субботу во время рабочего выезда сообщил мэр Калининграда Алексей Силанов. В ходе краткого визита на объект Силанов увидел, что на променаде уже завершены работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек со стороны улицы Клинической и на набережной у Дома творчества (с улицы Сергеева), а также разобраны также лестничные спуски со стороны Сергеева.
Кроме того, строители выполнили заливку фундаментной плиты в опалубку на видовой площадке со стороны улицы Сергеева и уложили трубы для системы водоотведения.
- Сейчас идут работы по обустройству подпорной стенки на улице Шевченко, - добавили в пресс-службе мэрии, - заливают бетоном конструкций подпорных стенок по улице Клинической, ведутся земляные работы в месте устройства пешеходной тропы для маломобильных групп населения со стороны улицы Сергеева.
ИСТОЧНИК KP.RU