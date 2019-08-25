2019-08-25T13:10:21+03:00
Общество

В мэрии Калининграда пообещали закончить реконструкцию набережной Нижнего озера к 1 ноября

Иван МАРКОВ
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Работы на Нижнем озере подрядчик (ООО «Энергоцентр») закончит к 1 ноября. Об этом в субботу во время рабочего выезда сообщил мэр Калининграда Алексей Силанов. В ходе краткого визита на объект Силанов увидел, что на променаде уже завершены работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек со стороны улицы Клинической и на набережной у Дома творчества (с улицы Сергеева), а также разобраны также лестничные спуски со стороны Сергеева.

Кроме того, строители выполнили заливку фундаментной плиты в опалубку на видовой площадке со стороны улицы Сергеева и уложили трубы для системы водоотведения.

- Сейчас идут работы по обустройству подпорной стенки на улице Шевченко, - добавили в пресс-службе мэрии, - заливают бетоном конструкций подпорных стенок по улице Клинической, ведутся земляные работы в месте устройства пешеходной тропы для маломобильных групп населения со стороны улицы Сергеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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