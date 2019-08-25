2019-08-25T14:17:42+03:00
Общество

Канадские пиротехники получили первое место в чемпионате фейерверков, прошедшем в Калининграде

Состязание собрало победителей чемпионатов, ранее проходивших в области
Иван МАРКОВ
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Чемпионат фейерверков проходил в Калининграде три субботы подрядЧемпионат фейерверков проходил в Калининграде три субботы подрядФото: Александр Подгорчук
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Победителем Мирового чемпионата мира фейерверков 2019 года, собравшего шесть команд, одержавших верх в чемпионатах прошлых лет, жюри назвало команду из Канады. Об этом в воскресенье сообщило ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Калининградской области.

- Все команды привезли очень интересные программы. У нас были большие споры, когда мы принимали решение о том, кто все же выиграл чемпионат мира. Расхождения [в оценках] всего в два бала. Самым главным был творческий аспект, и все команды очень здорово постарались, - рассказал журналистам, министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Напомним, чемпионат стартовал 10 августа и проходил три субботы подряд. В нем приняли участие пиротехники из Италии, Португалии, Белоруссии, США, Канады и Испании. Команды представили пиротехнические шоу, сопровождавшиеся музыкой. Жюри оценивало выступления по пятибалльной системе с учетом синхронизации залпов с музыкальным сопровождением и эмоционального фона, который создавало выступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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