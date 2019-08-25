2019-08-25T16:49:31+03:00
Общество

«Крузенштерн» и «Седов» за день приняли на борт более 8,5 тысяч калининградцев и туристов

Знаменитые российские парусники впервые провели совместный «открытый борт» в порту Калининграда
Иван МАРКОВ
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Парусники впервые в Калининграде одновременно пустили на борт туристовПарусники впервые в Калининграде одновременно пустили на борт туристовФото: пресс-служба БГА РФ
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В субботу 24 августа знаменитые российские парусники «Крузенштерн» и «Седов» впервые провели совместный «открытый борт» в порту Калининграда. За шесть часов на палубах старейших барков мира, как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Ирину Образцову, побывали более 8,5 тысяч жителей и гостей города.

- Два легендарных российских парусника – «Крузенштерн» и «Седов», ошвартовавшиеся после окончания очередных учебных рейсов в Калининградском морском рыбном порту у 18 и 19 причалов, впервые сегодня одновременно открыли борт для своих друзей и почитателей. Таковых, несмотря на солнечный и жаркий день, манящий на пляжи Балтийского моря, оказалось немало, - заявила Образцова.

По данным пресс-службы, «Крузенштерн» принял в этот день на своем борту 4387 человек, а «Седов» - 4192. Следующая такая возможность у горожан и туристов будет нескоро: суда вскоре вновь отправятся в плавание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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