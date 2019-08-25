2019-08-25T18:06:38+03:00
Спорт

Около тысячи футбольных болельщиков из Казахстана приедут в Калининград на матч своей сборной

Всего на отборочный матч Чемпионата Европы «Россия – Казахстан» приобретено 16 тысяч билетов
Иван МАРКОВ
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Около 1000 болельщиков сборной Казахстана приедут в Калининград на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента маркетинга и PR-службы Казахстанской федерации футбола Наги Бакытбекова.

- В данный момент мы запросили в районе 400 билетов для болельщиков сборной Казахстана, - рассказал Бакытбеков. - Сейчас мы с посольством Казахстана в России отрабатываем все возможные варианты, чтобы наши граждане, которые в этот момент будут находиться в Калининграде, смогли посетить матч. В Бельгии мы точно также работали с посольством и собрали около 500 болельщиков. Пока мы запросили около 400 билетов, но ближе к матчу, возможно, еще попросим, чтобы нам выделили еще.

По словам Бакытбекова, в Калининграде и в России в целом живет много казахстанцев, которые самостоятельно покупают билеты онлайн или в кассах. Из тех же, кто обращается в федерацию, составляется список, по которому билеты будут выдаваться в день игры.

- Если грубо считать, минимум 1000 человек - это и из нашего списка, и те, кто самостоятельно придут на стадион, - добавил прдставитель Казахстанской федерации футбола.

Напомним, игра пройдет 9 сентября на стадионе «Калининград», который вмещает 35 212 человек. Пока на него приобретено 16 тысяч билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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