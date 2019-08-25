В Калининграде закончились съемки фильма «Золотая Дюна»
Лента для детей и подростков выйдет в прокат весной следующего года
На съемочной площадкеФото: Калининград Фильм
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Киноконцерн «Ленфильм» совместно с кинокомпанией «Калининград Фильм» закончили съемки полнометражного художественного фильма «Золотая Дюна», проходившие в Калининграде и области. Об этом сообщили представители компании «Калининград Фильм» на своей официальной странице Вконтакте.
- Это фильм для детей и подростков, снятый в нашем регионе впервые за несколько десятилетий, - добавили кинематографисты.
Ожидается, что картина появится на экранах уже весной 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU