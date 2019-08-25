Приехавший из Вильнюса турист смог найти в центре Калининграда всего один торговый центр

СЕГОДНЯ 19:59 2019-08-25T20:01:14+03:00

Литовец заявил, что больше никогда не приедет в наш город

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В субботу 24 августа на литовском информационном портале Делфи вышел материал «Гражданин Литвы после посещения Калининграда: больше никогда туда не поеду», в котором приехавший по электронной визе житель Вильнюса рассказал, почему ему не понравилось в нашем городе.

В числе недостатков Хубертас назвал отсутствие парковок, большой беспорядок, наглость водителей (особенно водителей внедорожников) и плохой сервис. Но больше всего удивило то, что литовец смог найти всего две приличных гостиницы и практически не заметил торговых центров в черте города.

- Он удивлялся и тому, что не видел в городе торговых центров, - ссылается на Хубертаса издание. - Был лишь один магазин: «Его тоже называют «Акрополь» (в Вильнюсе есть торговый центр «Акрополис» – Ред.), а рядом с ним на тротуаре люди продают всякую всячину: стиральный порошок, зубную пасту блоками, шампунь в таких бутылочках, как в гостиницах».

В итоге, житель Вильнюса заявил, что больше никогда не приедет в Калининградскую область, «ведь есть много красивых стран».

ИСТОЧНИК KP.RU