В Калининградском зоопарке прооперировали самца мандрила по кличке Мумба

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-26T10:09:07+03:00

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Сотрудники Калининградского зоопарка провели операцию – под скальпель лег самец мандрила по кличке Мумба. Как сообщает пресс-служба зоопарка, в ротовой полости животного ранее обнаружили наросты. После тщательного обследования животному поставили диагноз – папилломатоз (доброкачественные опухолевидные образования на коже, слизистых оболочках).

- Наросты удалили хирургическим способом. Участие в операции принимали ветеринарный врач и зооспециалисты зоопарка. Мандрил благополучно вышел из наркоза, никаких проблем с аппетитом и физическим состоянием животного не зафиксировано, - рассказали в зоопарке.

Напомним, 5-летний мандрил Мумба прибыл в Калининградский зоопарк в рамках программы по сохранению и размножению редких видов (EEP) из Московского зоопарка в 2014 году. Чуть раньше из зоопарка Новосибирска прибыла самка мандрила по кличке Вика.

Мандрилы занесены в Международную Красную Книгу. Статус – «уязвимый вид».

ИСТОЧНИК KP.RU