В Калининградском зоопарке прооперировали самца мандрила по кличке Мумба
Сотрудники Калининградского зоопарка провели операцию – под скальпель лег самец мандрила по кличке Мумба. Как сообщает пресс-служба зоопарка, в ротовой полости животного ранее обнаружили наросты. После тщательного обследования животному поставили диагноз – папилломатоз (доброкачественные опухолевидные образования на коже, слизистых оболочках).
- Наросты удалили хирургическим способом. Участие в операции принимали ветеринарный врач и зооспециалисты зоопарка. Мандрил благополучно вышел из наркоза, никаких проблем с аппетитом и физическим состоянием животного не зафиксировано, - рассказали в зоопарке.
Напомним, 5-летний мандрил Мумба прибыл в Калининградский зоопарк в рамках программы по сохранению и размножению редких видов (EEP) из Московского зоопарка в 2014 году. Чуть раньше из зоопарка Новосибирска прибыла самка мандрила по кличке Вика.
Мандрилы занесены в Международную Красную Книгу. Статус – «уязвимый вид».
ИСТОЧНИК KP.RU