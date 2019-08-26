Калининградская «Балтика» сыграла вничью с ФК «Луч»

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-26T10:27:55+03:00

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Калининградская «Балтика» на своем поле не смогла победить ФК «Луч» из Владивостока.

Несмотря на нули на табло, получилась яркой и интересной. На пару команды нанесли по воротам 27 ударов, заработали семь «горчичников» и создали с полдюжины голевых моментов…

Балтийцы были ближе к победе. Хороший момент открыть счет имел на 50-й минуте наш плеймекер Младен Кашчелан, но он пробил мимо.

Гости обострили игру в самой концовке и заставили попотеть Евгения Латышонка. Молодой вратарь справился со всеми угрозами, доказав – с ним «Балтика» не проигрывает.

ИСТОЧНИК KP.RU