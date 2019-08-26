2019-08-26T10:35:06+03:00
Общество

Калининградские больницы получили 29 машин неотложной медицинской помощи

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградскую область поступили 29 новых машин неотложной помощи «Лада-Ларгус». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, машины получили двадцать три медицинские организации, в том числе по две единицы автотранспорта для Пионерской городской больнице и Городской поликлиники №2 (для филиалов на улицах Университетской и А. Невского), пять – Городская детская поликлиника №6.

До конца года в регион поступит еще одна машина неотложной помощи для Гурьевской центральной районной больницы.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что с 2011 года в регион поступили 126 новых машин скорой медицинской помощи (СМП): 115 – класса «В», из которых 16 вышли на линию в марте этого года; два реанимобиля, закупленные для Детской областной больницы и Регионального перинатального центра, и девять реанимобилей, приобретенных в 2018 году за счет средств регионального бюджета в преддверии чемпионата мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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