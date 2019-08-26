2019-08-26T10:36:21+03:00
Происшествия

Калининградка хотела подкупить полицейского, чтобы выручить иностранного друга

За 40 тысяч рублей участковый уполномоченный должен был «не заметить» нарушения режима пребывания в РФ
Игорь ОРЕХОВ
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Гурьевский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР возбудил уголовное дело в отношении жительницы Гурьевска. Женщина подозревается в даче взятки местному участковому.

По версии следствия, 17 августа гурьевчанка передала полицейскому 40 тысяч рублей, рассчитывая помочь своему знакомому иностранцу, уличенному в нарушении режима пребывания на территории Российской Федерации. Сразу после передачи денег женщина была задержана сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД, куда загодя сообщил о попытке подкупа участковый.

- По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд криминалистических судебных экспертиз, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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