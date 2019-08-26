2019-08-26T10:58:38+03:00
Общество

В Калининграде на 11-ти улицах владельцы домов поставили заборы за границами своих участков

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на 11-ти улицах выявлены факты нахождения заборов частных домов за границами земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Прихватили городской земли владельцы домов по пер. Загородному, пр-ту Мира, ул. Герцена, ул. Достоевского, ул. Лесопарковой, ул. Льва Толстого, ул. Пролетарской, ул. Тельмана, ул. Тихоненко, ул. Чернышевского, ул. Шиллера.

В мэрии отметили, что нахождение заборов вне земельных участков мешает энергетикам проводить строительно-монтажные работы по замене существующих кабельных линий довоенной постройки. При этом, самостоятельно урегулировать этот вопрос представители «Янтарьэнерго» не смогли.

Всем владельцам домов, которые переместил свои заборы на городскую землю, власти выдадут предостережения и предложат добровольно устранить нарушения. В противном случае самовольные постройки будут снесены с взысканием средств, затраченных на их снос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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