В Калининграде в автобусе перевернулась коляска, травмы получил годовалый ребенок

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-26T10:57:31+03:00

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В субботу, 24 августа, в Калининграде в результате дорожного инцидента пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Трамвайный переулок. Водитель пассажирского автобуса при заезде на остановку допустил падение в салоне годовалого ребенка.

- Мальчик, в сопровождении матери, находился в детской коляске на накопительной площадке и был пристегнут ремнями безопасности, - рассказали в полиции.

В результате падения ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость при заезде на остановочный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU