В Калининграде в автобусе перевернулась коляска, травмы получил годовалый ребенок
В субботу, 24 августа, в Калининграде в результате дорожного инцидента пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Трамвайный переулок. Водитель пассажирского автобуса при заезде на остановку допустил падение в салоне годовалого ребенка.
- Мальчик, в сопровождении матери, находился в детской коляске на накопительной площадке и был пристегнут ремнями безопасности, - рассказали в полиции.
В результате падения ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость при заезде на остановочный пункт.
ИСТОЧНИК KP.RU