Чашу бассейна «Юность» выложили антибактериальной плиткой
В Калининграде в бассейне «Юность» продолжается ремонт. Уже установили новые теплосберегающие панорамные окна, произвели отделку откосов, потолок тоже почти собран.
Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда в группе в "ВКонтакте", внутри чаши бассейна 30 плиточников укладывают антибактериальную плитку.
- Кстати, вся «босоножная» зона вокруг тоже будет выложена специальной нескользящей плиткой. – отметили в мэрии. - Чашу выровняют и доведут по размерам до стандартов FINA. Согласно этим же требованиям, появится и новое табло 6 х 2,7 метров.
В планах также заменить радиаторы отопления, отремонтировать трибуны и душевые, установить систему перелива воды с фильтрацией.
В сентябре ремонт должны закончить.
ИСТОЧНИК KP.RU