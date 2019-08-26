2019-08-26T11:43:46+03:00
Общество

Чашу бассейна «Юность» выложили антибактериальной плиткой

Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в бассейне «Юность» продолжается ремонт. Уже установили новые теплосберегающие панорамные окна, произвели отделку откосов, потолок тоже почти собран.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда в группе в "ВКонтакте", внутри чаши бассейна 30 плиточников укладывают антибактериальную плитку.

- Кстати, вся «босоножная» зона вокруг тоже будет выложена специальной нескользящей плиткой. – отметили в мэрии. - Чашу выровняют и доведут по размерам до стандартов FINA. Согласно этим же требованиям, появится и новое табло 6 х 2,7 метров.

В планах также заменить радиаторы отопления, отремонтировать трибуны и душевые, установить систему перелива воды с фильтрацией.

В сентябре ремонт должны закончить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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