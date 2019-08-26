В Калининграде 15 улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-26T11:47:58+03:00

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В Калининграде в понедельник, 26 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов отключено электроснабжение на ул. Л. Иванихиной, 16, ул. Ген. Толстикова, 22-24,49-55, 57-61, 67,69-73,75-81, ул. Иртышская 1-15,15а,16-30,30а, 27, 31-39,40-43, ул. Летний проезд, 10,16,36а, ул. Л. Иванихиной, 7а, наб. Петра Великого, 1, ул. Красноярская, 1-4,5, ул. Марш. Баграмяна, 4, ул. Мариупольская, 11-13,16-18, пр-т Московский, 42-46, ул. Комсомольская, 70,72,75,77,77а,78-82, ул. Чекистов, 18, 22, 24.

С 22 часов до 6 часов утра вторника не будет света на пр-т Мира, 23-27,23а,31,33-35,33а,41-43, ул. Серж. Колоскова, 1а,2а,3-11,13-17, ул. Свободная, 2,28-32, пер. Свободный, 6-6а.

До 17 часов без холодной воды останутся жители домов по ул. Летняя, 48, ул. Пролетарская, 19, 115-127,131,133, 133а, ул. Проф. Баранова, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU