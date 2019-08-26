2019-08-26T11:56:11+03:00
Общество

В Янтарном выделят две служебные квартиры для врачей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Власти Янтарного готовы выделить две служебные квартиры для врачей. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Городская больница в Янтарном сейчас полностью укомплектована специалистами первичного звена, есть узкие специалисты – хирург, невролог и офтальмолог – совместитель из Светлогорска. Однако больнице требуются акушер-гинеколог и офтальмолог для работы на постоянной основе.

По словам Заливатского, местные власти в качестве меры социальной поддержки готовы выделить служебное жилье для привлечения врачей в Янтарновскую больницу.

- Сейчас министерство здравоохранения поработает, и мы постараемся привлечь сюда этих специалистов, – отметил губернатор Антон Алиханов в ходе посещения Янтарного. – Достаточно неплохие отзывы по работе передвижной поликлиники. Надеюсь, что после того, как мы достроим ответвление от Приморского кольца на Янтарный, вопрос с транспортной доступностью, скоростью доставки пациентов, в том числе, в Светлогорск, в Пионерский, станет менее острым, и мы сможем снять этот накал недовольства по поводу удаленности от ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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