В Калининграде до вечера отключен светофор на оживленном перекрестке

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-26T12:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в понедельник, 26 августа, не работает светофор на одном из оживленных перекрестков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за работ на электросетях отключен светофор на перекрестке ул. Комсомольская – ул. Чекистов.

Власти обещают, что объект заработает в 18 часов, до этого времени автолюбителей и пешеходов просят быть внимательнее и обращать внимание на существующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU