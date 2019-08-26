В Калининграде до вечера отключен светофор на оживленном перекрестке
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в понедельник, 26 августа, не работает светофор на одном из оживленных перекрестков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за работ на электросетях отключен светофор на перекрестке ул. Комсомольская – ул. Чекистов.
Власти обещают, что объект заработает в 18 часов, до этого времени автолюбителей и пешеходов просят быть внимательнее и обращать внимание на существующие дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU