2019-08-26T12:29:10+03:00
Звезды

Подготовлена площадка под строительство филиала Третьяковской галереи на Октябрьском острове

Антон Алиханов рассказал о перспективах культурно-образовательного кластера
Кирилл Алексеев
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Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах творческого фестиваля "Таврида - АРТ" в Крыму, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на Октябрьском острове началось строительство объектов культурно-образовательного и музейного комплекса. Как сообщает агентство ТАСС, первым возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей.

- Образовательный и жилой комплекс уже строится. Территория, на которой будет строиться филиал Третьяковской галереи и филиал Большого театра, уже подготовлены полностью инженерно, сейчас идет забивка свай под основания будущих центров, - сказал Антон Алиханов.

Культурно-образовательные и музейные комплексы в соответствие с поручением президента РФ должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе и начать функционировать не позднее 31 декабря 2023 года. По данным ТАСС, комплекс в Калининграде включает образовательный центр, филиал Третьяковской галереи, филиал Большого театра, хореографическую академию, музыкальную школу, общежития для студентов и учащихся, жилые дома для артистов и преподавателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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