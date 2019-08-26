2019-08-26T12:36:30+03:00
Экономика

Круизный терминал в Пионерском введут в строй на девять месяцев позже запланированного срока

Кирилл Алексеев
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Портовый терминал в Пионерском начнет работать не в летнюю навигацию 2020 года, а на девять месяцев позже. Как сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, задержка связана с устранением последствий штормов, обрушившихся на побережье в январе 2019 года. Непогода повредила стальные конструкции будущего терминала.

По информации "Интерфакса", терминал в Пионерском начали строить 1 февраля 2018 года, стоимость контракта составила 7,313 млрд рублей. Предполагается, что новый морской терминал сможет принимать порядка 225 тысяч круизных и 80 тысяч паромных пассажиров в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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