19-летняя калининградка на «Дайхатсу» сбила двоих детей на пешеходном переходе
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде на пешеходном переходе сбили двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в воскресенье, 25 августа на улице Брусничной. 19-летняя водитель «Дайхатсу» при проезде пешеходного перехода сбила на 2-х летнего и 5-ти летнюю пешеходов, переходивших проезжую часть, в сопровождении взрослых.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU