19-летняя калининградка на «Дайхатсу» сбила двоих детей на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-26T12:42:48+03:00

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В Калининграде на пешеходном переходе сбили двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 25 августа на улице Брусничной. 19-летняя водитель «Дайхатсу» при проезде пешеходного перехода сбила на 2-х летнего и 5-ти летнюю пешеходов, переходивших проезжую часть, в сопровождении взрослых.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU