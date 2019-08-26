В Советске изъяли партию «левого» алкоголя на 250 тысяч рублей
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В Советске полицейские изъяли крупную партию фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
600 бутылок спиртного обнаружили в магазине на улице искры. Алкоголь стоимостью более 250 тысяч рублей принадлежал 28-летнему жителю Калининграда
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU