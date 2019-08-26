В Светлогорск и Зеленоградск пустят дополнительные вечерние поезда
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Дополнительные вечерние поезда на Светлогорском и Зеленоградском направлениях назначены на 26, 27 и 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
В связи с благоприятным прогнозом погоды, с начала недели 26, 27 и 28 августа, на двух приморских направлениях назначены дополнительные вечерние поезда. Электрички отправятся:
- из Калининграда в Светлогорск в 20:35;
- из Светлогорска в Калининград в 21:50;
- из Калининграда в Зеленоградск в 20:49;
- из Зеленоградска в Калининград в 21:45.
ИСТОЧНИК KP.RU