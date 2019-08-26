В Калининграде ищут актеров для съемок сериала «Морские дьяволы»
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В Калининграде стартовали съемки продолжения сериала «Морские дьяволы». Организаторы съемок ищут актеров-дублеров главных героев. Важно совпадение по росту, размеру одежды и цвету волос.
Ознакомиться с типажами можно в группе «Съемки в кино в Калининграде».
Кроме того, на ближайшую кино-смену требуются актеры на роли
Покупателей янтаря, журналистов, девушек-прохожих, посетителей музея, рядовых полицейских и полковника полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU