2019-08-26T13:15:57+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах пройдет дорожный ремонт

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах на этой неделе пройдет дорожный ремонт.

На улице Киевской продолжается устройство щебёночного основания и прокладка ливневой канализации. На улице Горького, на участке от ул. Панина до кольца ул. Гайдара, устанавливают бордюрные камни на тротуарах, на проезжей части укладывают песчаное основание. На этой неделе ремонт ул. Горького переместится ещё ближе к центру города. На пешеходной зоне ул. Проф. Баранова сооружают приточное покрытие, прокладывают водопровод и линии наружного освещения.

Продолжается капитальный ремонт тротуаров по ул. Чаадаева (в районе школы) и Интернациональной (там началось устройство асфальто-бетонного покрытия), на ул. Дзержинского проходят работы по установке бордюрного камня.

Начался ремонт тротуара по ул. Согласия (от ул. Панина до ул. Горчакова) с обустройством парковки в районе многоквартирного дома № 34 по ул. Согласия. Там проходит демонтаж существующего покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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