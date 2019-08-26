С начала года в Калининградской области построили 796 частных домов
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За семь месяцев 2019 года в Калининградской области было построено 862 жилых дома, или 6033 квартиры. Об этом сообщает территориальное управление Росреестра.
Общая площадь построенного с начала года жилья составила 411,3 тысяч квадратных метров. Это почти на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего в области было построено 66 многоквартирных домов и 796 индивидуальных домов.
ИСТОЧНИК KP.RU