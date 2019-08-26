С начала года в Калининградской области построили 796 частных домов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-26T13:20:49+03:00

Изменить размер текста: A A

За семь месяцев 2019 года в Калининградской области было построено 862 жилых дома, или 6033 квартиры. Об этом сообщает территориальное управление Росреестра.

Общая площадь построенного с начала года жилья составила 411,3 тысяч квадратных метров. Это почти на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в области было построено 66 многоквартирных домов и 796 индивидуальных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU