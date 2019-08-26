Стал известен состав сборной России по футболу на игру против Казахстана в Калининграде

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-26T13:33:09+03:00

Станислав Черчесов и Артем Дзюба снова приедут в Калининград. Фото: Александр КАТЕРУША

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Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которых вызовут для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщается на официальной странице национальной команды в «ВКонтакте».

В состав вошли 26 футболистов:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (трое - «Локомотив»), Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба - «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

Напомним, Сборная России проведет игру с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45, мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21.45).

ИСТОЧНИК KP.RU