Стал известен состав сборной России по футболу на игру против Казахстана в Калининграде
Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которых вызовут для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Об этом сообщается на официальной странице национальной команды в «ВКонтакте».
В состав вошли 26 футболистов:
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»);
Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (трое - «Локомотив»), Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба - «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).
Напомним, Сборная России проведет игру с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45, мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21.45).
ИСТОЧНИК KP.RU