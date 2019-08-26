2019-08-26T13:36:59+03:00
Общество

Калининградец сжег автомобиль знакомого за 700 тысяч рублей

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гвардейске полицейские раскрыли поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль сгорел на улице Набойченко, ущерб составил 700 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что причиной возгорания автомобиля явился поджог. Владелец транспорта вспомнил, что незадолго до происшествия он поругался со знакомым, который, к тому же, ему угрожал.

Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения на ближайшей АЗС и установили, что за несколько минут до возгорания автомобиля, подозреваемый заполнял пластиковую бутылку горючей жидкостью. Мужчину в итоге задержали и доставили в отдел, где он признался в поджоге.

Злоумышленника поместили в ИВС, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога», а это до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде в казачьих играх «Шермиции» приняли участие 500 человек
На ул. Маточкина в Калининграде на неделю закрывается сквозное движение
В Калининградской области начали формировать список дорожного ремонта на 2020 год
В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшего 71-летнего мужчины
В Гусеве на крупной свиноферме ввели карантин по АЧС
В Гусеве комбайнер украл 8 тонн пшеницы
Стал известен состав сборной России по футболу на игру против Казахстана в Калининграде
С начала года в Калининградской области построили 796 частных домов
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах пройдет дорожный ремонт
В Калининграде ищут актеров для съемок сериала «Морские дьяволы»
В Светлогорск и Зеленоградск пустят дополнительные вечерние поезда
В Советске изъяли партию «левого» алкоголя на 250 тысяч рублей
19-летняя калининградка на «Дайхатсу» сбила двоих детей на пешеходном переходе
Круизный терминал в Пионерском введут в строй на девять месяцев позже запланированного срока
Подготовлена площадка под строительство филиала Третьяковской галереи на Октябрьском острове