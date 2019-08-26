Калининградец сжег автомобиль знакомого за 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-26T13:36:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гвардейске полицейские раскрыли поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль сгорел на улице Набойченко, ущерб составил 700 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что причиной возгорания автомобиля явился поджог. Владелец транспорта вспомнил, что незадолго до происшествия он поругался со знакомым, который, к тому же, ему угрожал.

Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения на ближайшей АЗС и установили, что за несколько минут до возгорания автомобиля, подозреваемый заполнял пластиковую бутылку горючей жидкостью. Мужчину в итоге задержали и доставили в отдел, где он признался в поджоге.

Злоумышленника поместили в ИВС, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога», а это до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU