В Гусеве комбайнер украл 8 тонн пшеницы
В Гусеве полицейские раскрыли крупную кражу зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Пропажу восьми тонн пшеницы в одном из сельскохозяйственных предприятий обнаружили после ревизии.
На комбайнах были установлены системы «Глонасс», позволяющие отследить передвижение техники. Полицейские установили, в какие дни комбайны выезжали за пределы обслуживаемой ими территории и кто ими управлял.
Как оказалось, к краже оказался причастен ранее судимый 37-летний комбайнер. Мужчина с поля подъезжал к проезжей части, где грузил похищенную пшеницу в ожидающий его грузовик, после чего зерно реализовывалось по Калининградской области.
На него завели уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU