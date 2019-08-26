2019-08-26T14:01:42+03:00
Общество

В Гусеве комбайнер украл 8 тонн пшеницы

Виктор Сергеев
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В Гусеве полицейские раскрыли крупную кражу зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пропажу восьми тонн пшеницы в одном из сельскохозяйственных предприятий обнаружили после ревизии.

На комбайнах были установлены системы «Глонасс», позволяющие отследить передвижение техники. Полицейские установили, в какие дни комбайны выезжали за пределы обслуживаемой ими территории и кто ими управлял.

Как оказалось, к краже оказался причастен ранее судимый 37-летний комбайнер. Мужчина с поля подъезжал к проезжей части, где грузил похищенную пшеницу в ожидающий его грузовик, после чего зерно реализовывалось по Калининградской области.

На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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