2019-08-26T14:23:50+03:00
Общество

В Гусеве на крупной свиноферме ввели карантин по АЧС

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На свиноферме ООО «Прибалтийская мясная компания три» в Гусевском районе введен карантин по Африканской чуме свиней. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что на предприятии предпринят и проводится полный комплекс карантинных мероприятий, включая ограничение въезда на территорию эпизоотического очага, перемещения продукции животноводства.

Карантин установлен до 23 сентября.

Напомним, с ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась на территориях 12 городских округов. Общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней составила 135 060 животных.

С начала 2019 года на территории региона регистрировались случаи в дикой фауне. Нестабильная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней сохраняется в соседних государствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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