В Гусеве на крупной свиноферме ввели карантин по АЧС
На свиноферме ООО «Прибалтийская мясная компания три» в Гусевском районе введен карантин по Африканской чуме свиней. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В министерстве сельского хозяйства сообщили, что на предприятии предпринят и проводится полный комплекс карантинных мероприятий, включая ограничение въезда на территорию эпизоотического очага, перемещения продукции животноводства.
Карантин установлен до 23 сентября.
Напомним, с ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась на территориях 12 городских округов. Общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней составила 135 060 животных.
С начала 2019 года на территории региона регистрировались случаи в дикой фауне. Нестабильная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней сохраняется в соседних государствах.
ИСТОЧНИК KP.RU