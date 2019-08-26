В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшего 71-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-26T14:25:42+03:00

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В Калининграде объявлен сбор волонтеров для поиска пропавшего в Гвардейском районе пенсионера. Как сообщили «Комсомолке» координаторы поиска, 71-летний мужчина потерялся в районе поселка Грибки.

- Мужчина ушел в лес за ягодами в воскресенье. Родственники забили тревогу только в понедельник. К нам обратились за помощью сотрудники полиции и МЧС, - говорит координатор поисков Елена. – У мужчины проблемы с сердцем, стоит кардиостимулятор.

По словам организаторов, необходимо собрать группу из нескольких десятков волонтеров.

- Желательно собрать 50 человек. Но получится ли в рабочий день? Мы хорошо знаем тот район. Лес возле поселка Грибки большой. Там уже терялись люди, - сказали волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU