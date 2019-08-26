2019-08-26T14:28:37+03:00
Общество

В Калининградской области начали формировать список дорожного ремонта на 2020 год

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Власти приступили к формированию списка дорог, которые отремонтируют в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В следующем году в области продолжится капитальный ремонт трассы «Калининград-Полесск» и начнется капремонт следующего участка этой дороги протяженностью более 22 км. Также в планах ремонт дороги «СоветскГусев» протяженностью 46,7 км и участка дороги «Калининград – Зеленоградск».

В Гурьевском городском округе отремонтируют дороги, которые служили объездными путями при реконструкции улицы Шатурской. Это ул. Строительная, Пушкинская, Совхозная и дорога «Матросово – Горловка». В Балтийске запланирован капитальный ремонт ул. А. Серебровской, в Светлом – ул. Калининградской, в Светлогорске – ул. Пригородной.

«Сейчас список находится на этапе формирования, в него добавятся еще объекты Калининграда и других городов. Сделать это планируем как можно раньше, чтобы уже в этом году те муниципалитеты, у кого есть готовая документация на проведение ремонтных работ, могли начинать конкурсные процедуры. Это позволит в следующем году не терять драгоценное время и начать работы сразу же, как установится положительная температура воздуха. Ожидается, что общий объем финансирования будет не меньше, чем в текущем году, и он также будет уточняться по мере формирования программы дорожного ремонта, – рассказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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