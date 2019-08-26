СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-26T14:31:33+03:00

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На ул. Маточкина в Калининграде на неделю закрывается сквозное движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто по 31 августа в районе дома № 3А.

- Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения при производстве аварийно-восстановительных работ на тепловой сети в районе многоквартирного дома № 3А по ул. Маточкина, - рассказали в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU