На ул. Маточкина в Калининграде на неделю закрывается сквозное движение
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На ул. Маточкина в Калининграде на неделю закрывается сквозное движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение будет закрыто по 31 августа в районе дома № 3А.
- Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения при производстве аварийно-восстановительных работ на тепловой сети в районе многоквартирного дома № 3А по ул. Маточкина, - рассказали в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU