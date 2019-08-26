2019-08-26T14:38:32+03:00
Общество

В Калининграде в казачьих играх «Шермиции» приняли участие 500 человек

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде прошли ежегодные военно-спортивные казачьи игры «Шермиции». В них приняли участие около 500 человек, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

В ходе «Шермиций» казачьи команды состязались в восьми видах спорта: рубке шашкой в пешем строю, метании ножа и гири, эстафете, фланкировке, стрельбе из лука, казачьей борьбе и перетягивании каната.

В общекомандном зачёте первое место занял хутор «Суворовский», второе – хутор «Медвежий», третье – хутор «Прегольский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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