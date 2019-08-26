СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-26T15:18:31+03:00

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С начала купального сезона на водоемах в Калининграде утонули пять человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Все несчастные случаи произошли на водоемах, где купание запрещено - пруд Нижний, Золотое озеро, река. Преголя, водохранилище ЮВС-2.

Этим летом купание разрешено на Голубых озерах, а также на озере Шенфлиз, Пелавском и Карповском озерах - в местах, где оборудованы пляжные зоны и выставлены спасательные посты. На всех остальных городских водоемах купание запрещено.

Власти напоминают, что с этого года в области введены штрафы за купание в запрещенных местах - от одной до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU