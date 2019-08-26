2019-08-26T15:51:38+03:00
Звезды

Правительство Калининградской области выделило 1 млн рублей на издание книг

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Определен список книг, которые увидят свет в рамках издательской программы правительства Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, будут изданы: альманах «Эхо-2019» Олега Глушкина, «Балтийский альманах» Игоря Афонина, книга «Кавалеры – герои. К 800-летию со Дня рождения Александра Невского и 75-летию Великой Победы» Геннадия Кретинина, книга «Том, Соло и Фил» Валерия Сергеева и Виктора Хорошулина, а также два сборника и литературно-художественный журнал «Балтика» №2 и №3.

В правительстве отметили, что на издание книг выделен 1 млн рублей.

Восемь победителей были отобраны по итогам конкурса специальной комиссией, в которую вошли представители писательских организаций региона, сотрудники библиотек и филологи.

Авторы предоставили на суд жюри крупные литературные формы, тематические сборники стихов и прозы, художественно-публицистические журналы, литературу для детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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