Прокуратура заподозрила администрацию Славска в незаконной продаже бани

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-26T16:16:13+03:00

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В Славске прокуратура требует через суд признать недействительным договор купли-продажи здания муниципальной бани. Об этом сообщает пресс-служба городского суда

Местные власти продали здание муниципальной бани в поселке Ржевское, однако забыли установить обременение для нового владельца, а именно – сохранение объекта коммунально-бытового назначения. В результате в договор купли-продажи это обременение не было внесено.

В результате прокурор Славского района потребовал признать недействительным договор купли-продажи муниципального имущества и применить последствия недействительности сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU