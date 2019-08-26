Прокуратура заподозрила администрацию Славска в незаконной продаже бани
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В Славске прокуратура требует через суд признать недействительным договор купли-продажи здания муниципальной бани. Об этом сообщает пресс-служба городского суда
Местные власти продали здание муниципальной бани в поселке Ржевское, однако забыли установить обременение для нового владельца, а именно – сохранение объекта коммунально-бытового назначения. В результате в договор купли-продажи это обременение не было внесено.
В результате прокурор Славского района потребовал признать недействительным договор купли-продажи муниципального имущества и применить последствия недействительности сделки.
ИСТОЧНИК KP.RU