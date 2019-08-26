Это ограбление народа: Алиханов запретил «как раньше» менять назначение участков в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-26T17:31:57+03:00

После перевода в другую категорию участки будут выставляться на торги, «чтобы за них бились»

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Губернатор Антон Алиханов анонсировал новые правила для застройщиков в плане изменения назначения полученных ими участков. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в региональном правительстве в минувшую пятницу, 23 августа.

По словам Алиханова, речь идет об участках, которые застройщики получали, например, для строительства спортивных объектов, или для рекреационных нужд. Довольно часто застройщики потом пытаются изменить назначение участков – для жилищного строительства.

- Общий подход будет один – мы не меняем назначение участков, если застройщик получил землю под теннисный корт, а потом решил построить там 9-этажный дом, - заявил глава региона. – Очень часто это происходит в Калининграде, да и в других муниципалитетах. Застройщик может отказаться от права на этот участок, обратиться к нам за переводом, но уже не имея на него прав. Мы переведем его и заново выставим на торги, чтобы за него бились.

Алиханов отметил, что это позволит муниципалитетам получить дополнительные средства, которые можно направить на инфраструктурные объекты.

- Я понимаю, что застройщики меня уже ненавидят и скрипят зубами, потому что раньше было можно, а теперь, почему-то – нельзя. Нельзя, потому что я считаю, что это ограбление народа. Потому что эти деньги могли бы пойти на детские сады, которых нам катастрофически не хватает, на школы и другую инфраструктуру. Кстати, эта инфраструктура капитализировала бы этих застройщиков, потому что жилье бы дороже стоило, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU