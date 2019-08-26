На заводе «Янтарь» построили траулер-сейнер для камчатских рыбаков и заложили БМРТ

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-26T18:28:38+03:00

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Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» передал заказчику - рыболовецкому колхозу им. Ленина траулер-сейнер «Ленинец». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Контракт на строительство трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан в 2016 году. Головной траулер «Ленинец» заложен в июле 2016, спущен на воду в ноябре 2017, завершил заводские ходовые испытания 31 июля 2019 года. 22 июля на втором судне, «Командор», начались швартовные испытания. Третий траулер, «Ударник», в настоящее время готовится к началу швартовных испытаний. Вся серия планируется к передаче заказчику в этом году.

Кроме этого, на заводе заложили Большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ). 121-метровое судно будет названо «Виктор Гаврилов», в честь капитана дальнего плавания и ветерана РК им. Ленина.

- Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» строит целую серию рыболовецких судов. Для предприятия – это крупнейший за его историю проект гражданского судостроения. Он стал возможным благодаря решению Президента России о так называемых «квотах под киль», и ПСЗ «Янтарь» одним из первых в стране начал строить суда для наших российских рыбаков по этому механизму, – рассказал губернатор Антон Алиханов.

Контракт на постройку БМРТ проекта 5670WSD был подписан в 2018 году. Передача судна запланирована на 2023 год. Проект разработан ООО «Вяртсиля Восток» из Санкт-Петербурга. Длина судна составит 121 м, ширина – 21,6 м, водоизмещение – около 13 тыс. т. Это самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях. На борту судна будут располагаться орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU