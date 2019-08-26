Калининградцу грозит до 20 лет за сбыт метадона и карфентанила
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее судимый 40-летний калининградец попался на проверочной закупке, которую провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Московскому району.
- В ходе обыска в квартире у мужчины, стражами порядка также были обнаружены и изъяты метадон и карфентанил, - рассказали в пресс-службе УМВД.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических и психотропных средств»,ему грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU