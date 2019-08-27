Искали 40 человек: В Гвардейском районе ночью обнаружили потерявшегося пенсионера

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-27T09:27:29+03:00

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В ночь на вторник 27 августа в Гвардейском районе обнаружили пенсионера, который потерялся в воскресенье. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, 71-летний мужчина был найден в 03:20 ночи в Озерском лесу.

- Его состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась, - отметили в МЧС.

Напомним, информация о пропавшем мужчине пожилого возраста поступила спасателям 26 августа в 10:15.

- Мужчина ушел в лес за ягодами в воскресенье. Родственники забили тревогу только в понедельник. К нам обратились за помощью сотрудники полиции и МЧС, - рассказали волонтеры-координаторы поисков. – У мужчины проблемы с сердцем, стоит кардиостимулятор.

В Калининграде был объявлен сбор волонтеров. Для поиска была создана группировка сил и средств в составе 40 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России привлечена поисково-спасательная группа Калининградского поисково-спасательного отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU