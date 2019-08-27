В Полесском районе загорелся камыш на площади 3,5 га
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезный пожар потушили в Полесском районе. В понедельник 26 августа в 13:30 поступило сообщение о том, что в поселке Рыбкино горит камыш.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горел камыш и сухие ветки на площади 3,5 гектара.
О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 8 человек и 2 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU