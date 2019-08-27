2019-08-27T10:12:55+03:00
Дом. Семья

На Куршской косе спасли лебеденка с жуткой раной

Птицу пытаются вылечить ветеринарные врачи
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
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На Куршской косе на берегу озера Лебедь обнаружили маленького серого лебеденка с огромной раной на хвосте. Птицу с трудом удалось поймать и довезти до ветеринарной клиники. Об этом сообщают в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в VK.

Повреждения на птице описывают так: «зияющая огромная некротизированная рана, оторванный хвостик и торчащие кости позвоночника в области хвостика».

Два часа врачи потратили только на то, чтобы очистить рану от паразитов. Лебеденку поставили капельницу, он уснул.

- Доктор говорит, что если очистить рану от некроза, то можно потом сшить мышцы, зачистить позвонки и попробовать их скрепить на скобки. Если все это получится, то хвостик мы сохраним, но работать он не будет, - говорят волонтеры из приюта.

По их словам в хвосте птицы находится сальная железа – лебеди смазывают перья, чтобы они не промокали.

- Если хвостик ампутировать, то птица не только летать, но и плавать не сможет, - заключили в приюте.

Лебеденка попытаются вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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